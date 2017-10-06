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Два человека пострадали в аварии с маршруткой в Новой Москве

Москва
6 октября, 11:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП в деревне Рассказовка

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и маршрутного такси в Новой Москве. Как сообщили ТАСС в департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, одного из пострадавших эвакуировали вертолетом.

"По предварительным данным, в деревне Рассказовка около дома 1 столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси. С места аварии в данный момент экипаж вертолета эвакуирует пострадавшую женщину, 1994 года рождения, в лечебное учреждение Москвы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, другого пострадавшего увезла машина скорой помощи. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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