Два человека пострадали в аварии с маршруткой в Новой Москве

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и маршрутного такси в Новой Москве. Как сообщили ТАСС в департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, одного из пострадавших эвакуировали вертолетом.

"По предварительным данным, в деревне Рассказовка около дома 1 столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси. С места аварии в данный момент экипаж вертолета эвакуирует пострадавшую женщину, 1994 года рождения, в лечебное учреждение Москвы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, другого пострадавшего увезла машина скорой помощи. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.