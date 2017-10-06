Собянин: властям Москвы удалось повысить надежность коммунальной инфраструктуры

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Системная работа последних лет по развитию и повышению надежности коммунальной инфраструктуры в Москве привела к тому, что в течение отопительного сезона в российской столице практически не происходит длительных отключений потребителей от тепла, сообщил в пятницу мэр Сергей Собянин.
"В настоящее время практически не происходит длительных отключений потребителей. Мы не замечаем этой работы, замечаем, когда в квартире становится холодно, говорим, что случилось? Давайте быстрее! Но в течение отопительного сезона практически таких отключений не происходит", - сказал Собянин на пленарном заседании Российской энергетической недели.