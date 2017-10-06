Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин: властям Москвы удалось повысить надежность коммунальной инфраструктуры

Москва
6 октября, 11:54 UTC+3

Мэр отметил, что в течение отопительного сезона длительных отключений потребителей от тепла практически не случается

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Системная работа последних лет по развитию и повышению надежности коммунальной инфраструктуры в Москве привела к тому, что в течение отопительного сезона в российской столице практически не происходит длительных отключений потребителей от тепла, сообщил в пятницу мэр Сергей Собянин.

"В настоящее время практически не происходит длительных отключений потребителей. Мы не замечаем этой работы, замечаем, когда в квартире становится холодно, говорим, что случилось? Давайте быстрее! Но в течение отопительного сезона практически таких отключений не происходит", - сказал Собянин на пленарном заседании Российской энергетической недели. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
2
Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Не менее 16 человек погибли при столкновении автобуса с поездом во Владимирской области
5
Нобелевская премия мира присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия
6
Столичные пенсионеры смогут получить образование в первом университете для пожилых людей
7
Минобороны РФ: база США в Эт-Танфе используется группами ИГ для вылазок против Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама