Небольшой дождь и до 11 градусов тепла будет в Московском регионе в субботу

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МОСКВА, 7 октября./ТАСС/. Облачная, сырая и ветреная погода ожидается в субботу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
"Будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. Температура в Москве составит 9-11 градусов, по области будет от 6 до 11 градусов", - отметил представитель метеослужбы. Ветер ожидается юго-западный 5-10 м/с, днем местами с порывами до 12-17 м/с.
В воскресенье обойдется без дождя. Ночью в столице столбики термометров покажут 5-7 градусов, в Подмосковье будет от 2 до 7 градусов.
Днем в Москве воздух прогреется до 10-12 градусов, по области - до 8-13 градусов. Ветер ожидается южный, 5-10 м/с.