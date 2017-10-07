Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Небольшой дождь и до 11 градусов тепла будет в Московском регионе в субботу

Москва
7 октября, 6:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 7 октября./ТАСС

По данным синоптиков, днем 7 октября возможны порывы ветра местами до 12-17 м/с

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 7 октября./ТАСС/. Облачная, сырая и ветреная погода ожидается в субботу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. Температура в Москве составит 9-11 градусов, по области будет от 6 до 11 градусов", - отметил представитель метеослужбы. Ветер ожидается юго-западный 5-10 м/с, днем местами с порывами до 12-17 м/с.

В воскресенье обойдется без дождя. Ночью в столице столбики термометров покажут 5-7 градусов, в Подмосковье будет от 2 до 7 градусов.

Днем в Москве воздух прогреется до 10-12 градусов, по области - до 8-13 градусов. Ветер ожидается южный, 5-10 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
2
Владимиру Путину исполняется 65 лет
3
Глава МИД Саудовской Аравии признался, что восхищен вкладом России в западную цивилизацию
4
Пентагон не считает, что действия армии Асада при поддержке РФ приведут к поражению ИГ
5
Глава МИД Саудовской Аравии считает, что санкции против РФ скоро могут снять
6
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
7
Биография президента России Владимира Путина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама