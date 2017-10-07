Небольшой дождь и до 11 градусов тепла будет в Московском регионе в субботу

МОСКВА, 7 октября./ТАСС/. Облачная, сырая и ветреная погода ожидается в субботу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. Температура в Москве составит 9-11 градусов, по области будет от 6 до 11 градусов", - отметил представитель метеослужбы. Ветер ожидается юго-западный 5-10 м/с, днем местами с порывами до 12-17 м/с.

В воскресенье обойдется без дождя. Ночью в столице столбики термометров покажут 5-7 градусов, в Подмосковье будет от 2 до 7 градусов.

Днем в Москве воздух прогреется до 10-12 градусов, по области - до 8-13 градусов. Ветер ожидается южный, 5-10 м/с.