Меры безопасности усилены в центре Москвы из-за возможной несанкционированной акции

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Столичная полиция усилила меры безопасности в связи с возможностью проведения несанкционированной акции в центре Москвы.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, на Пушкинской площади собралось около ста человек, в том числе представители прессы, правоохранители и участники несанкционированной акции. Сотрудники полиции убедительно просят с помощью громкоговорителя разойтись собравшихся.

Меры безопасности усилены не только на площади, но также на станциях метро "Пушкинская", "Тверская" и "Чеховская", где в усиленном режиме дежурят полицейские. Кроме того, недалеко от выхода из "Пушкинской" стоят четыре автозака на случай задержаний.