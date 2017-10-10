В Московском регионе ожидаются небольшой дождь и до 11 градусов тепла

СМИ: все автомобильные компании Японии использовали потенциально дефектные деталиЭкономика и бизнес 10 октября, 6:24
Андриевский покинул пост главного тренера клуба КХЛ "Адмирал"Спорт 10 октября, 6:01
Гол и передача Кучерова принесли "Тампа-Бэй" победу в матче НХЛ с "Вашингтоном"Спорт 10 октября, 5:43
Студент университета Техаса убил полицейского и скрылсяПроисшествия 10 октября, 5:13
Шайба и голевой пас Зайцева помогли "Торонто" победить "Чикаго" в матче НХЛСпорт 10 октября, 4:51
В минобороны Японии заявили о готовности к неожиданным действиям со стороны КНДРМеждународная панорама 10 октября, 4:28
"Известия": россияне в тюрьмах США жалуются на информационную дискриминациюПроисшествия 10 октября, 3:48
Эксперт: выход Трампа из сделки с Ираном усилит позиции России и КитаяМеждународная панорама 10 октября, 3:36
Власти заявили об отсутствии второго стрелка во время бойни в Лас-ВегасеМеждународная панорама 10 октября, 2:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сырая, умеренно теплая погода ожидается во вторник в московском регионе, сообщили в Росгидромете.
"Будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, по востоку области умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит 8-10, по области - от 6 до 11 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с", - уточнил представитель метеослужбы.
Предстоящей ночью вновь будет облачно с прояснениями. Местами не исключен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 3-5, в Подмосковье - от 1 до 6 градусов. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.
Днем в среду характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, местами с небольшим дождем. В Москве воздух прогреется до 8-10, по области - до 6-11 градусов. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.