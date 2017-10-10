В Московском регионе ожидаются небольшой дождь и до 11 градусов тепла

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сырая, умеренно теплая погода ожидается во вторник в московском регионе, сообщили в Росгидромете.

"Будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, по востоку области умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит 8-10, по области - от 6 до 11 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с", - уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью вновь будет облачно с прояснениями. Местами не исключен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 3-5, в Подмосковье - от 1 до 6 градусов. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.

Днем в среду характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, местами с небольшим дождем. В Москве воздух прогреется до 8-10, по области - до 6-11 градусов. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.