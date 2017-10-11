В Московском регионе ожидаются небольшой дождь и до 11 градусов тепла

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Теплая, но ветреная погода с небольшим дождем ожидается в среду в Московском регионе, по прогнозу Росгидромета.

"Будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 8-10 градусов, по области - от 6 до 11 градусов тепла", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер южный, юго- западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

Предстоящей ночью станет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. В Москве столбики термометров покажут 5-7 градусов, в Подмосковье будет от 2 до 7 градусов. Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с. Днем в четверг характер погоды не изменится - облачно, небольшой, местами умеренный дождь. В столице воздух прогреется до 8-10 градусов, по области - до 5-10 градусов. Ветер юго- западный, южный, 5-10 м/с.