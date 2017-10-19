В Московском регионе будет без осадков и до 10 градусов тепла

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Сухая, но ветреная и прохладная погода ожидается в четверг в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
"Будет облачно с прояснениями, обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 7-9 градусов, по области будет от 5 до 10 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.
Предстоящей ночью при переменной облачности также будет без осадков, в столице столбики термометров покажут 2-4 градуса, по области - от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Днем в пятницу вновь обойдется без осадков. В Москве воздух прогреется до 6-8 градусов, в Подмосковье - до 3-8 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.