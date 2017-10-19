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Новогодний салют в Москве состоится в час ночи 1 января на 30 площадках

Москва
19 октября, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Кроме того, в новогоднюю ночь в городе будет организовано 12 концертов, на которых выступят 2,5 тыс. артистов

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Праздничный новогодний салют в Москве состоится в час ночи 1 января 2018 года на 30 площадках города. Об этом журналистам, презентуя программу празднеств сезона Нового года и Рождества, сообщил заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.

"Мы в час ночи на 30 точках в городе будем дарить москвичам и гостям столицы праздничный салют. Символично именно в это время, потому что в час ночи по Москве новый год придет на всю территорию нашей страны. Будет интересный салют", - отметил Филиппов.

В прошлое празднование Нового года салюты состоялись на 30 площадках, в том числе в 20 парках. Будут ли использованы те же площадки в новом году, замглавы департамента не уточнил. 1 января 2017 году шоу стартовало в полночь на Москворецкой улице, на остальных площадках салюты начались в час ночи.

Помимо этого до двух часов ночи 1 января 2018 года будет работать 12 концертных площадок. На них выступят 2,5 тыс. артистов. Парки будут оборудованы для празднования с 22 декабря. По словам Филиппова, со 2 по 8 января все московские музеи будут работать бесплатно. "Не только для детей, но и всех категорий посетителей открываем [музеи] абсолютно бесплатно", - подчеркнул он.

Для детей в 441 библиотеке будут организованы специальные программы. Традиционная "Елка мэра" в новом праздничном сезоне состоится с 23 декабря по 7 января в Гостином дворе.

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