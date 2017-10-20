В Московском регионе будет без осадков и до 8 градусов тепла

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Сухая, прохладная погода ожидается в пятницу в московском регионе, сообщили в Росгидромете.

"При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 6-8, по области - от 3 до 8 градусов. Ветер западный и северо-западный, 3-8 м/ с", - уточнили в метеослужбе.

В субботу будет облачно с прояснениями, местами не исключены небольшие осадки. Ночью в столице столбики термометров покажут 1-3 градуса, в Подмосковье будет от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем в Москве воздух прогреется до 3-5, по области - до 1-6 градусов. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.