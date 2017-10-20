В Московском регионе будет без осадков и до 8 градусов тепла

ЕК пока не получила мандат от ЕС на переговоры по "Северному потоку - 2"Экономика и бизнес 20 октября, 6:07
"Оклахома" обыграла "Нью-Йорк" в матче НБА, Уэстбрук оформил первый трипл-дабл в сезонеСпорт 20 октября, 6:04
Токио опроверг сообщение о том, что император Японии отречется в конце марта 2019 годаМеждународная панорама 20 октября, 6:02
Две шайбы Сергачева принесли "Тампе" победу над "Коламбусом" в матче НХЛСпорт 20 октября, 4:52
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в столицу ФилиппинАрмия и ОПК 20 октября, 4:15
СМИ: Шон Пенн опасается мести, добиваясь отмены показа ленты о наркобароне ГусманеКультура 20 октября, 4:05
CNN: телеканал RT не выполнил требование властей США о признании себя иноагентомМеждународная панорама 20 октября, 3:24
СМИ: император Японии Акихито отречется от престола в конце марта 2019 годаМеждународная панорама 20 октября, 3:16
В Лос-Анджелесе начали расследование в связи с обвинениями Вайнштейна в домогательствахОбщество 20 октября, 2:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Сухая, прохладная погода ожидается в пятницу в московском регионе, сообщили в Росгидромете.
"При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 6-8, по области - от 3 до 8 градусов. Ветер западный и северо-западный, 3-8 м/ с", - уточнили в метеослужбе.
В субботу будет облачно с прояснениями, местами не исключены небольшие осадки. Ночью в столице столбики термометров покажут 1-3 градуса, в Подмосковье будет от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем в Москве воздух прогреется до 3-5, по области - до 1-6 градусов. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.