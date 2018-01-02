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В Москве поездка по карте "Тройка" подорожает на один рубль

Москва
2 января, 0:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

В пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили, что стоимость проезда увеличится до 36 рублей со 2 января

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МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Стоимость проезда по карте "Тройка" в городском транспорте Москвы увеличится со 2 января 2018 года на один рубль - до 36 рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Со 2 января 2018 года проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте подорожает на один рубль и составит 36 рублей за поездку вместо 35 рублей в 2017 году", - сказали в пресс-службе. Стоимость билета "Единый" на 60 поездок, стоившего 1,7 тыс. рублей, возрастет на 65 рублей, а безлимитный билет на 30 дней подорожает на 75 рублей - до 2,075 тыс. рублей. По данным департамента, тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах от 0% до 3,8%, "что ниже среднегодовой инфляции".

Неизменной останется стоимость разовых поездок на городском транспорте: билетов "Единый" на одну и две поездки, билета ТАТ на одну поездку в зоне "Б" (Троицкий, Зеленоградский административные округа и Кунцево).

Для школьников и студентов появится дополнительный трехмесячный билет для проезда в метро и наземном городском транспорте. "Учащиеся смогут экономить время, покупая проездной на длительный срок. В результате стоимость проезда для учащихся без ограничения поездок в течение трех месяцев в наземном транспорте составит 750 рублей, а в метро - 1,14 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе.

При этом стоимость безлимитных билетов для учащихся на метро и наземный транспорт останется на уровне 380 и 250 рублей соответственно.

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