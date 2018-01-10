МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Столичная полиция проверяет информацию о массовой драке на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе столичной полиции.

"На службу "02" от граждан поступила информация о конфликте между гражданами около д. 2 по ул Шоссейная", - сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место сотрудники полиции по данному адресу никаких противоправных действий не зафиксировали.

"Информация не нашла подтверждения. По факту обращения в полицию проводится проверка", - сообщил в пресс-службе столичного главка.

Там также сообщили, что в медучреждения никто не обращался.