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Полиция проверяет информацию о массовой драке на юго-востоке Москвы

Москва
10 января, 21:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Прибывшие по месту вызова полицейские не зафиксировали правонарушений

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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Столичная полиция проверяет информацию о массовой драке на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе столичной полиции.

"На службу "02" от граждан поступила информация о конфликте между гражданами около д. 2 по ул Шоссейная", - сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место сотрудники полиции по данному адресу никаких противоправных действий не зафиксировали.

"Информация не нашла подтверждения. По факту обращения в полицию проводится проверка", - сообщил в пресс-службе столичного главка.

Там также сообщили, что в медучреждения никто не обращался.

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