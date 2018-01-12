Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэрия Москвы допустила надстройку верхних этажей в 46 столичных домах

Москва
12 января, 15:13 UTC+3

Принято решение по реконструкции пяти зданий

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Московские власти установили техническую возможность надстройки помещений в 46 домах низкой высотности, соответствующая экспертиза проводилась по обращению жителей домов, говорится в сообщении Департамента градостроительной политики Москвы.

"Всего была проведена работа по 490 домам, имеющим высотность три-пять этажей. При этом установлено, что надстройка возможна по 46 адресам, и только в пяти домах к настоящему времени собственники приняли решение о реконструкции", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Подготовка технического проекта надстройки началась в двух домах - в Измайловском проезде и на Бульваре Матроса Железняка, строительные работы в этих домах могут начаться летом 2018 года и пройдут без отселения граждан, сказал Левкин. Еще три дома на Нагорной и Сенежской улицах, а также в Петровско-Разумовском проезде, по его словам, готовятся к началу работ по проектированию.

Реконструкция с надстройкой верхних этажей не является альтернативой программы реновации и основана исключительно на частной инициативе самих жильцов по аналогии с уникальным проектом, реализованном в Москве на улице Мишина, говорится в сообщении. Надстройка и расширение дома на улице Мишина прошли за счет жителей этого дома. "После реконструкции стоимость каждой квартиры, расположенной в доме №32 по улице Мишина, выросла в среднем в 2,1 раза", - сказал Левкин, его слова приводятся в сообщении департамента

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
2
"Ъ": частные инвесторы купили в России электростанции для майнинга криптовалют
3
Мэрия Москвы допустила надстройку верхних этажей в 46 столичных домах
4
Путин: РФ готова передать Украине десятки военных кораблей и самолетов
5
В МВД опровергли информацию о "заминированном" поезде в Белгородской области
6
Неотразимый удар секретной "Булавы"
7
Путин решит, как ответить на новый санкционный список США, когда он будет принят
Темы дня
Новости партнеров
Реклама