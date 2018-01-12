Мэрия Москвы допустила надстройку верхних этажей в 46 столичных домах

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Московские власти установили техническую возможность надстройки помещений в 46 домах низкой высотности, соответствующая экспертиза проводилась по обращению жителей домов, говорится в сообщении Департамента градостроительной политики Москвы.

"Всего была проведена работа по 490 домам, имеющим высотность три-пять этажей. При этом установлено, что надстройка возможна по 46 адресам, и только в пяти домах к настоящему времени собственники приняли решение о реконструкции", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Подготовка технического проекта надстройки началась в двух домах - в Измайловском проезде и на Бульваре Матроса Железняка, строительные работы в этих домах могут начаться летом 2018 года и пройдут без отселения граждан, сказал Левкин. Еще три дома на Нагорной и Сенежской улицах, а также в Петровско-Разумовском проезде, по его словам, готовятся к началу работ по проектированию.

Реконструкция с надстройкой верхних этажей не является альтернативой программы реновации и основана исключительно на частной инициативе самих жильцов по аналогии с уникальным проектом, реализованном в Москве на улице Мишина, говорится в сообщении. Надстройка и расширение дома на улице Мишина прошли за счет жителей этого дома. "После реконструкции стоимость каждой квартиры, расположенной в доме №32 по улице Мишина, выросла в среднем в 2,1 раза", - сказал Левкин, его слова приводятся в сообщении департамента