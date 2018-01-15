В Москве задержан водитель легковушки, сбивший полицейского

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля сбил полицейского на юге Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, водитель в настоящее время задержан.

"Мужчина 1966 года рождения на улице Красного Маяка сбил сотрудника полиции и провез несколько метров на капоте автомобиля. Водитель в настоящее время задержан, сотрудник полиции с ушибами находится в медицинском учреждении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту материалы проверки переданы в следсвенные органы для принятия процессуального решения.