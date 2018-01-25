Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 55.93
€ 69.46
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Возгорание в детском саду на северо-западе Москвы потушено

Москва
25 января, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

Из здании эвакуировали более 200 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Более 200 человек были эвакуированы из детского сада на северо-западе Москвы из-за небольшого возгорания. Об этом сообщили в четверг ТАСС в экстренных службах города.

"В одной из комнат на втором этаже происходило возгорание мебели на площади 2 кв. метра. Загорание потушено до прибытия пожарных с помощью порошкового огнетушителя", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из здания были эвакуированы 207 человек, в том числе 182 ребенка.

Ранее сообщалось о задымлении в здании детского сада по улице Твардовского, дом 13.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
2
Сверхзвуковые пассажирские самолеты. Досье
3
Умерла певица Людмила Сенчина
4
Заявка российских спортсменов на Олимпиаду-2018 включает 169 атлетов
5
Минкультуры: показавшие "Смерть Сталина" кинотеатры ждет расследование
6
Поймать "мелочь": почему в США "Панцирь" называют идеальным оружием России
7
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
Темы дня
Новости партнеров
Реклама