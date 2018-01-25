Возгорание в детском саду на северо-западе Москвы потушено

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Более 200 человек были эвакуированы из детского сада на северо-западе Москвы из-за небольшого возгорания. Об этом сообщили в четверг ТАСС в экстренных службах города.

"В одной из комнат на втором этаже происходило возгорание мебели на площади 2 кв. метра. Загорание потушено до прибытия пожарных с помощью порошкового огнетушителя", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из здания были эвакуированы 207 человек, в том числе 182 ребенка.

Ранее сообщалось о задымлении в здании детского сада по улице Твардовского, дом 13.