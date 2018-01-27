Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Один человек погиб в результате пожара в квартире в Москве

Москва
27 января, 4:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Один человек погиб и один ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован после пожара в московской многоэтажке. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар произошел по адресу: Волоколамское шоссе, д. 15/22. Горела квартира", - сказал собеседник агентства.

По данным экстренных служб, один человек погиб и один ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии от отправления угарным газом, отметил собеседник агентства.

Пожар потушен, на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
2
Путин внес в Госдуму проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая
3
Спортсмены РФ подпишут декларацию, предполагающую отлучение от ОИ за нарушение правил МОК
4
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
5
Паспорта двух мужчин, зарегистрировавших брак в Москве, признаны недействительными
6
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
7
США расширили санкционный список по России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама