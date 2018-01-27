Один человек погиб в результате пожара в квартире в Москве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Один человек погиб и один ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован после пожара в московской многоэтажке. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар произошел по адресу: Волоколамское шоссе, д. 15/22. Горела квартира", - сказал собеседник агентства.

По данным экстренных служб, один человек погиб и один ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии от отправления угарным газом, отметил собеседник агентства.

Пожар потушен, на месте работают пожарно-спасательные подразделения.