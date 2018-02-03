К вечеру 4 февраля в Москве может выпасть до 42 см снега

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Комплекс городского хозяйства Москвы со ссылкой на данные метеобюро сообщает в субботу, что в столице к вечеру 4 февраля воскресенья может выпасть до 42 см снега.

"По данным городского метеобюро, к вечеру 4 февраля в Москве местами может выпасть от 23 до 42 см снега", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Будет ли текущий снегопад рекордным в Московском регионе за эту зиму, синоптики оценят 5 февраля. При этом власти Москвы назвали снегопад, который прошел с 30 на 31 января, сильнейшим с начала этой зимы. Тогда высота выпавшего снега составила до 20 см за сутки. Впоследствии осадки продолжились. В результате хозяйственные службы Москвы вывезли за сутки (по данным на утро 2 февраля) с улично-дорожной сети города рекордное для этой зимы количество снега - 870 тыс. кубометров, сообщила ранее пресс-служба Комплекса горхозяйства.

По данным столичного комплекса, к утру субботы объем отправки снега на снегосплавные пункты оказался чуть меньше, но так же один из максимальных за текущий зимний сезон - более 667 тыс. кубометров снега.

Коммунальные службы столицы сейчас работают в круглосуточном режиме. На улицы Москвы в субботу выведено свыше 14,5 тыс. единиц снегоуборочной техники. Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, в 12:00 мск в субботу колонны спецтехники в очередной раз вышли на сплошное прометание проезжей части, тротуаров, объектов дорожного хозяйства и дворовых территорий с последующей обработкой противогололедными материалами.

"Под особый контроль коммунальных службы взят вывоз снега от остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, станций метро, ТПУ и других мест массового скопления людей. В Москве продолжаются в непрерывном режиме работы по очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий, особенно объектов торговли, социальной сферы, культуры, спорта и промышленных предприятий", - заверили в пресс-службе Комплекса горхозяйства Москвы.