Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

К вечеру 4 февраля в Москве может выпасть до 42 см снега

Москва
3 февраля, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Комплекс городского хозяйства Москвы со ссылкой на данные метеобюро сообщает в субботу, что в столице к вечеру 4 февраля воскресенья может выпасть до 42 см снега.

"По данным городского метеобюро, к вечеру 4 февраля в Москве местами может выпасть от 23 до 42 см снега", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Будет ли текущий снегопад рекордным в Московском регионе за эту зиму, синоптики оценят 5 февраля. При этом власти Москвы назвали снегопад, который прошел с 30 на 31 января, сильнейшим с начала этой зимы. Тогда высота выпавшего снега составила до 20 см за сутки. Впоследствии осадки продолжились. В результате хозяйственные службы Москвы вывезли за сутки (по данным на утро 2 февраля) с улично-дорожной сети города рекордное для этой зимы количество снега - 870 тыс. кубометров, сообщила ранее пресс-служба Комплекса горхозяйства.

По данным столичного комплекса, к утру субботы объем отправки снега на снегосплавные пункты оказался чуть меньше, но так же один из максимальных за текущий зимний сезон - более 667 тыс. кубометров снега.

Коммунальные службы столицы сейчас работают в круглосуточном режиме. На улицы Москвы в субботу выведено свыше 14,5 тыс. единиц снегоуборочной техники. Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, в 12:00 мск в субботу колонны спецтехники в очередной раз вышли на сплошное прометание проезжей части, тротуаров, объектов дорожного хозяйства и дворовых территорий с последующей обработкой противогололедными материалами.

"Под особый контроль коммунальных службы взят вывоз снега от остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, станций метро, ТПУ и других мест массового скопления людей. В Москве продолжаются в непрерывном режиме работы по очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий, особенно объектов торговли, социальной сферы, культуры, спорта и промышленных предприятий", - заверили в пресс-службе Комплекса горхозяйства Москвы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в районе Идлиба сбит военный самолет
2
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
3
Олимпийский чемпион по биатлону Шипулин присоединился к движению Putin Team
4
В Львовской области противники новых таможенных правил заблокировали два КПП
5
В центре Москвы завершился митинг-концерт "Россия в моем сердце"
6
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
7
Швейцарский суд отклонил иск шестерых спортсменов РФ на невыдачу приглашений на ОИ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама