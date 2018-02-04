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В Москве в непогоду вырос спрос на такси

Москва
4 февраля, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Ценообразование из-за снегопада не изменилось

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Спрос на поездки с помощью агрегатора услуг такси Uber в непогоду вырос, однако принцип формирования стоимости поездки определяется по той же схеме, что и в обычные дни. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина.

"В эти дни формирование стоимости поездок с Uber происходит по тому же принципу, что и в другое время: базовые тарифы остаются неизменными, но платформа ежесекундно анализирует баланс спроса (количество заказов) и предложения (количество доступных автомобилей на линии) во всех точках города и автоматически применяет динамические (повышающие) коэффициенты к стоимости там, где спрос превышает предложение, привлекая тем самым больше водителей в эту точку города", - пояснила Гущина, отметив, что снижение, повышение или отключение коэффициента напрямую зависит от баланса спроса и предложения.

Представитель Uber отметила, что пользователи сервиса видят точную стоимость поездки с учетом динамического коэффициента еще до подтверждения заказа, поэтому могут решить - совершить им данную поездку или дождаться снижения спроса.

В свою очередь в пресс-службе Gett заявили, что количество заказов в воскресенье также возросло. "Количество заказов выросло, но из-за сложных транспортных условий снизилась общая скорость потока, что увеличивает время ожидания клиентов", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Как отметили в компании, вследствие непогоды в Москве увеличилось и время поездок из-за невозможности передвигаться на максимально допустимой скорости. В целом работа сервиса продолжается в штатном режиме, добавили в Gett.

Оперативный комментарий "Яндекс.Такси" пока получить не удалось.

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