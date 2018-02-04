Кассы московского метро 5 февраля будут работать в усиленном режиме

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Кассы Московского метрополитена будут работать в усиленном режиме 5 февраля, чтобы бесперебойно обслужить всех пассажиров, включая тех, кто отказался от поездок на личных автомобилях из-за снегопада. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

"Завтра, 5 февраля, все кассы будут работать в усиленном режиме часа пик с 7 до 12 часов, чтобы принять всех пассажиров, включая автомобилистов, которые в этот день сделают выбор в пользу метро", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в утренний час пик все без исключения кассы будут обслуживать пассажиров, чтобы избежать образования очередей.

Ранее Центр организации дорожного движения правительства Москвы призвал водителей отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу утром 5 февраля в связи с тем, что в Москве прогнозируется сильный снегопад.

Московский метрополитен продолжит убирать от выпавших осадков вестибюли и прилегающие территории в ночное время. В уборке примут участие более 5 тыс. человек.

"Московский метрополитен продолжит уборку в усиленном режиме в ночное время. Ночью сотрудники метрополитена вывезут снег с открытых станций метрополитена и МЦК, очистят пути и подходы к станциям. Также от снега будут очищены перехватывающие парковки, а перед открытием метро 5 февраля будут расчищены кровли и проверены все системы жизнеобеспечения метро", - сообщили в пресс-службе подземки.

В пресс-службе метрополитена уточнили, что сейчас движение по всем линиям осуществляется штатно.

"Просим понимания в связи с возможными неудобствами", - подчеркнули в пресс-службе метро.

Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в столичном регионе на 4-5 февраля, население предупреждают о метели и снежных заносах.

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве 4 февраля составит от минус 7 до минус 2 градусов, к вечеру мороз усилится до минус 12 градусов, в Подмосковье столбик термометра опустится до минус 8 градусов.