"Зарядье" стало лауреатом премии Building of the Уear в номинации "Публичные пространства"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Московский парк "Зарядье" получил международную архитектурную премию Building of the Уear-2018 ("Здание года") архитектурного интернет-издания Archdaily ("Арк дейли") за лучший проект в области общественных пространств. Об этом сообщил в четверг информационный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя авторского коллектива парка Сергея Кузнецова.

"Я безумно рад этому событию. Не только как архитектор, не только как один из авторов проекта, но и как москвич. Рад тому, что труд огромного количества человек был так высоко оценен, тому, что Россия и Москва смогли заявить о себе на международном архитектурном поле. И я просто рад тому, что "Зарядье" воплотилось в жизнь, радует жителей города и стало его новым украшением", - заявил Кузнецов.

Все 15 победителей разных категорий были отобраны читателями Archdaily за две недели голосования. Всего финалистов отбирали почти 100 тыс. человек. Отмечается, что с "Зарядьем" конкурировали испанский проект Pedra Da Ra Lookout Point, южнокорейский SEOULLO Skygarden, а также датские Israels Plads Square и Park"n"Play.

Подобное голосование на портале проходит уже девятый год подряд, проекты поделены на 15 различных категорий.

29 января стало известно, что "Зарядье" и реконструированный стадион "Лужники" были номинированы на престижную премию в области недвижимости MIPIM Awards. Столичный парк при этом был удостоен номинации в категории "Лучший проект регенерации городской среды", а стадион - в категории "Лучший проект восстановления здания".