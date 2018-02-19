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"Мосгаз" в канун Дня защитника Отечества проведет профилактику горелки Вечного огня

Москва
19 февраля, 7:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Заммэра столицы Петр Бирюков сообщил, что "перед процедурой конструкция временной горелки пройдет дополнительные испытания"

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МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Специалисты "Мосгаза" в канун Дня защитника Отечества проведут профилактику горелки Вечного огня у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду. Об том сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе городского комплекса жилищного хозяйства со ссылкой на слова вице-мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"В "Мосгазе" проведут профилактику горелки Вечного огня в канун Дня защитника Отечества", - сказали в пресс-службе, приведя слова Бирюкова.

Специалисты "Мосгаза" занимаются обслуживанием Вечного огня со дня его зажжения в мае 1967 года. Обязательная профилактика горелки Вечного огня у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду проводится каждый месяц. На время процедуры пламя с помощью специального факела переносится во временную горелку.

"Профилактике на мемориале всегда уделяется особое внимание, поэтому перед процедурой конструкция временной горелки пройдет дополнительные испытания", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра.

Могила Неизвестного солдата (мемориальный ансамбль) была открыта 8 мая 1967 года.

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