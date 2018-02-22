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Военную технику середины XX века покажут в музее "Московский транспорт" к 23 февраля

Москва
22 февраля, 9:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Экспозиция "Солдаты-автомобили" будет работать до 28 февраля

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МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Выставка военной техники середины XX века откроется в Москве в музее "Московский транспорт" (филиал Мосгортранса) к Дню защитника Отечества. Как сообщается на сайте столичной мэрии, выставка "Солдаты-автомобили" пройдет с 23 по 28 февраля.

"В честь Дня защитника Отечества музей "Московский транспорт" представит уникальную экспозицию, посвященную военной технике Вооруженных сил России и зарубежных стран. У всех машин своя история", - приводятся в сообщении, опубликованном в четверг, слова директора по коммерческой деятельности Мосгортранса Евгения Жигунова.

Среди экспонатов выставки - грузовики ГАЗ-АА, которые доставляли оружие и боеприпасы бойцам во время Великой Отечественной войны, а также ЗИС-5, служивший транспортным шасси для "Катюши". Посетителям покажут и вездеход советских военачальников ГАЗ-67. Из зарубежных автомобилей на выставке будут представлены американские Studebaker US6, Willys MB, Chevrolet G7107 и Dodge WC-51, которые поставлялись в СССР по программе ленд-лиза.

Музей "Московский транспорт" расположен на территории бывшего музея ретроавтомобилей на улице Рогожский Вал, в его экспозиции более 300 экспонатов: старинные автобусы, легковые и грузовые автомобили.

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