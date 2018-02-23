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Ночь на 23 февраля стала самой холодной в Москве с начала зимы

Москва
23 февраля, 9:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

В Подмосковье холоднее всего было в поселке городского типа Черусти

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МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Столбики термометров в Москве в ночь на 23 февраля опустились до отметки минус 18,4 градуса, что стало самым низким показателем в столице за эту зиму. Соответствующие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра России.

До этого самой холодной ночью текущей зимы была ночь на 8 февраля. Тогда столбики термометров опустились до минус 16,8 градуса.

По данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра, в Подмосковье этой ночью холоднее всего было на востоке, в поселке городского типа Черусти (Шатурский район), где ночью температура воздуха составила минус 29,6 градуса.

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