Ночь на 23 февраля стала самой холодной в Москве с начала зимы

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Столбики термометров в Москве в ночь на 23 февраля опустились до отметки минус 18,4 градуса, что стало самым низким показателем в столице за эту зиму. Соответствующие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра России.

До этого самой холодной ночью текущей зимы была ночь на 8 февраля. Тогда столбики термометров опустились до минус 16,8 градуса.

По данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра, в Подмосковье этой ночью холоднее всего было на востоке, в поселке городского типа Черусти (Шатурский район), где ночью температура воздуха составила минус 29,6 градуса.