Пик холодов в Москве придется на последние дни февраля

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Москвичам еще предстоит пережить самые холодные дни зимы. Как сообщил в воскресенье ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пик холодов, которые удерживает в Центральной России мощный антициклон, придется на последние дни февраля.

"Воскресенье, понедельник и вторник будут с самыми низкими температурами. В среду она также будет близка к ним. Пик низких температур придется на последние дни месяца. Погода в течение предстоящих трех-четырех дней будет холодной. Ночные температуры составят минус 22..27, даже местами до минус 32 в Московской области", - сказал Вильфанд.

Днем в эти дни будет от 14 до 16, в Подмосковье - до минус 19 градусов. По-прежнему будет высоким и атмосферное давление. "Самое высокое ожидается в среду", - уточнил метеоролог. Он также отметил, что осадков в эти дни не ожидается.

Так как холода придутся на утро рабочих дней - с 7 до 9 часов, к прогнозам лучше прислушаться и утепляться при выходе из дома. Дополнительное ощущение холода добавит ветер, который начнет усиливаться со среды.

"Мы прогнозируем усиление ветра до 5..10, даже 15 м/с. В этом случае происходит просто обжигание ветром открытых участков тела - рук и лица. Поэтому надо лучше закутываться, не забывать перчатки. При ветре происходит очень сильное охлаждение и поражение", - отметил Вильфанд.

"Стоит мощный антициклон, который затрагивает территорию от Европы до Западной Сибири - всю европейскую часть, Поволжье, Урал. Для Европы эти температуры очень низкие. Ночью там около 14..18 градусов мороза, днем - минус 8..0 градусов. Только к холодам мы привычные, а для них погода очень холодная и затрагивает работу систем жизнеобеспечения, напряженно с энергетикой", - отметил Вильфанд, добавив, что такая погода является опасной.