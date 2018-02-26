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В парке в Зеленограде спасли рысь, обнаруженную привязанной к дереву

Москва
26 февраля, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Животное отправлено на передержку в Центр реабилитации под Яхромой

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Рысь, привязанная к дереву, найдена в парке Зеленограда. Как сообщили в пресс-службе департамента природопользования Москвы, животное спасено и отправлено в Центр реабилитации под Яхромой.

"На общегородскую горячую линию поступил звонок от жительницы, которая, гуляя по парку в Зеленограде, увидела крупную дикую кошку, привязанную к дереву. Специалисты департамента природопользования Москвы выехали на место и обнаружили рысь, которую они освободили и отправили на передержку в Центр реабилитации животных под Яхромой", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь руководитель столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский сообщил, что подобные случаи не единичны. "Подобные случаи, когда в Москве на улице находят диких животных, участились в последнее время. Это еще раз подчеркивает необходимость принятия городского закона "О защите диких животных". Надеемся, что он будет рассмотрен Мосгордумой в ближайшее время", - сказал он.

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