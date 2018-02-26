Власти Москвы переведут 16 услуг от сетевых компаний в онлайн-режим

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Услуги АО "ОЭК", ПАО "МОЭК", АО "Мосводоканал", АО "Мосгаз", АО "Мособлгаз" и других будут переведены в электронный вид для упрощения работы столичных застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы в понедельник.

"Планируемый перевод в электронный вид 16 услуг сетевых компаний значительно упростит процедуру подключения жилых домов и другой недвижимости к инженерным сетям и ускорит ее ввод в эксплуатацию", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Сергея Левкина.

Глава департамента также уточняет, что в текущем году планируется перевести в электронный вид и обеспечить предоставление через портал мэра и правительства Москвы 16 услуг, поставщиками которых являются АО "ОЭК", ПАО "МОЭК", ПАО "МОЭСК", АО "Мосводоканал", АО "Мосгаз", АО "Мособлгаз". При этом застройщики смогут подать единую заявку на получение технических условий, заключение договоров о подключении, а также на выдачу актов об осуществлении подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.

Пилотный проект предоставления единой заявки будет отработан в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Первые результаты этого проекта в департаменте градостроительной политики Москвы планируют получить уже к концу 2018 года.