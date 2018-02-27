Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Движение поездов на центральном участке Арбатско-Покровской линии московского метрополитена восстановлено после сбоя. Об этом сообщается во вторник в аккаунте подземки в Telegram.

"20:08, Арбатско-Покровская линия. Движение поездов на участке от "Партизанской" до "Киевской" оперативно восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Также в столичной подземке добавили, что движение удалось восстановить "быстрее, чем прогнозные 20 минут".

Ранее сообщалось о приостановке движения поездов из-за технических неполадок.