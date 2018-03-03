МЧС: метель и сильный ветер ожидаются в Москве и области в ближайшие сутки

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. МЧС предупредило о метели и сильном ветре в Москве и Подмосковье в ближайшие сутки.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ, "по прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с выходом южного циклона в течение суток 4 марта в Москве ожидаются сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах, ветер с порывами до 15 м/с".

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в течение суток 4 марта по Московской области ожидаются сильный снег и метель, снежные заносы, ветер с порывами до 15 м/с", - отметили в свою очередь в подмосковном ГУ МЧС РФ.

Спасатели рекомендуют обходить стороной шаткие строения на улице, автомобилистам советуют не парковать машины под деревьями и строго соблюдать правила дорожного движения.