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Собянин: коммунальные службы Москвы этой зимой в месяц убирали три сезонных нормы снега

Москва
11 марта, 10:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Мэр отметил, что несмотря на сложные погодные условия, все учреждения города работали в штатном режиме

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МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Коммунальные службы Москвы в зимний период за месяц убирали снега в три раза больше, чем за целый сезон на протяжении предыдущих лет. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Такой зимы в Москве на моей памяти не было. Мы убираем снега в городе за месяц в три раза больше, чем за всю зиму в предыдущие годы. Конечно, с этим непросто справиться, поэтому подключены все коммунальные службы. Помимо дорожных служб, работают и привлеченные коммунальные организации: "Мосводоканал", "Мосгаз", "Гормост" и другие организации", - сообщил он.

По словам Собянина, несмотря на сложные погодные условия, все учреждения города работали в обычном режиме даже в самые сильные снегопады. "В этом большое отличие Москвы от других европейских городов, которые при небольшом снегопаде испытывали полный коллапс и были парализованы. Хочу сказать спасибо коммунальщикам, которые самоотверженно работают. И спасибо жителям за их терпение и понимание", - добавил мэр Москвы.

За зимний период 2017 и 2018 года общий прирост снега составил 223 сантиметра, за это время на Москву обрушились шесть мощных снегопадов. Так, 3 и 4 февраля в Московском регионе зафиксировали один из рекордных за 100 лет метеонаблюдений снегопад. В течение двух дней в столичном регионе выпало 53 мм осадков при февральской норме в 36 мм. Высота сугробов местами составила 55 см, это лишь немного меньше рекорда 2013 года - 56 см.

Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы Петр Бирюков сообщал, что городским властям не хватает ресурсов для вывоза всего снега с территории столицы. Для полной очистки Москвы этой зимой пришлось бы вывезти 200 млн кубометров снега.

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