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Небольшие осадки и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве в среду

Москва
14 марта, 7:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Синоптики предупреждают о гололедице

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшие осадки ожидаются в Москве в среду днем. Температура воздуха поднимется до 2 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Потепление в столице в среду продолжится, днем температура воздуха составит от нуля до плюс двух градусов. Синоптики также предупреждают о гололедице.

Ветер днем южный, 5 - 10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

Жителей Подмосковья в среду также ожидает плюсовая температура, столбик термометра может подняться до 2 градусов тепла.

В ночь на четверг в столицу вернется морозная погода, температура составит от -3 до -5 градусов.

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