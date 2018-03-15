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Мокрый снег, метель и до 2 градусов мороза ожидается в Москве в четверг

Москва
15 марта, 7:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Синоптики предупреждают о метели и гололедице

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Облачная погода, местами сильный мокрый снег и до 2 градусов мороза ожидается в Москве в четверг днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице составит от минус 2 до нуля градусов. Синоптики также предупреждают о метели и гололедице, местами сильной. К вечеру ожидается понижение температуры до минус 10 градусов.

Ветер южный с переходом на северный с порывами 5-10 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Температура в Подмосковье в четверг днем будет колебаться от минус 4 до одного градуса тепла, к вечеру столбики термометров опустятся до 10 градусов мороза.

В ночь на пятницу в столицу вернется морозная погода, температура составит от минус 12 до минус 10 градусов.

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