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Водителей в Москве просят пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Москва
15 марта, 7:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Накануне синоптики предупредили о метели и гололедице

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Московские власти просят водителей пересесть на городской транспорт в связи со снегопадом и гололедицей в столице. Об этом в четверг сообщается на странице единого транспортного портала столицы в Twitter.

"Мы заботимся о вашей безопасности и не советуем сегодня садиться за руль. Помните, что на скользкой дороге риск аварий повышается. Настоятельно рекомендуем воспользоваться городским транспортом, чтобы добраться до работы", - говорится в сообщении.

На данный момент загруженность на дорогах Москвы оценивается ЦОДД в 2 балла. По данным Гидрометцентра, в четверг в столице ожидается облачная погода, местами сильный мокрый снег и до 2 градусов мороза. Синоптики также предупреждают о метели и гололедице, местами сильной. К вечеру ожидается понижение температуры до минус 10 градусов.

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