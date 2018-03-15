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Трамваи без турникетов запустят еще на 12 маршрутах в Москве

Москва
15 марта, 7:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Пассажиры смогут сэкономить в пути до 15 минут

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© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Еще 12 трамвайных маршрутов в Москве перейдут на бестурникетный режим работы с 17 марта. Как сообщается в четверг на сайте столичной мэрии, пассажиры смогут сэкономить в пути до 15 минут.

"Ежедневно более 800 тыс. горожан выбирают трамваи для передвижения по столице. Чтобы повысить комфорт поездок на этом виде транспорта, мы постепенно запускаем бестурникетную систему оплаты проезда. В ближайшую субботу, 17 марта, она появится на 12 направлениях. Без турникетов будут работать трамваи уже на 27 из 47 московских маршрутов", - цитирует портал слова генерального директора "Мосгортранса" Леонида Антонова.

Турникеты демонтировали на 72 популярных маршрутах наземного транспорта, которые обеспечивают внутрирайонные и межрайонные связи, проезд к станциям метро и аэропортам, а также доступность центральных районов, с 1 января. На этих направлениях работают автобусы особо большого класса, каждый из которых вмещает около 140 пассажиров. Вместе с тем, там был усилен контроль за оплатой проезда, увеличен штат контролеров и количество валидаторов.

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