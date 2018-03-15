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"Аэроэкспресс" компенсирует стоимость авиабилетов пассажирам, опоздавшим на рейс 15 марта

Москва
15 марта, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Ранее в четверг аэроэкспресс сбил женщину, произошла отмена одного из поездов

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Компания "Аэроэкспресс" компенсирует стоимость авиабилетов пассажирам, опоздавшим на свой рейс из-за ограничения движения поездов в Шереметьево 15 марта с 10:00 до 11:00 мск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Аэроэкспресса".

"15 марта в период с 10:00 до 11:00 мск по независящим от компании "Аэроэкспресс" причинам было ограничено движение поездов. <...> Компания "Аэроэкспресс" компенсирует стоимость авиабилетов и билетов на аэроэкспресс всем пассажирам, опоздавшим на рейс. По всем вопросам необходимо обратиться на стойку информации "Аэроэкспресса", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили в компании, был "отменен поезд из Шереметьева, отправлением в 11:00 мск и частично отменен поезд с Белорусского вокзала в 10:00 мск".

15 марта в районе улицы Бутырский Вал на Савеловском направлении железной дороги, попав под аэроэкспресс "Москва - Шереметьево", скончалась женщина, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

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