Власти Москвы вывезут снег с мест временного складирования на пустырях и в промзонах

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Власти Москвы пообещали вывезти снег с мест временного складирования на пустырях и в промзонах. Об этом говорится в Twitter Комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы.

"В Москве продолжается вывоз снега с мест временного складирования на пустырях и в промзонах. Полностью очищена площадка в районе Миусской площади. 19 марта начнется вывоз снега с площадки на Нахимовском проспекте. Ежедневно службы КГХ утилизируют более 1 млн куб. м снега", - отмечается в сообщении.

В Москве продолжается вывоз снега с мест временного складирования на пустырях и в промзонах. Полностью очищена площадка в районе Миусской площади. 19 марта начнется вывоз снега с площадки на Нахимовском пр-те. Ежедневно службы КГХ утилизируют более 1 млн куб. м снега. #новостикгх pic.twitter.com/5u4Gn3xZfP — Комплекс ГХ Москвы (@infocentrkgh) 17 March 2018

Ранее в соцсетях жители опубликовали изображения "гор" складированного снега в различных местах Москвы, в том числе на перекрестке Нахимовского проспекта и ул. Архитектора Власова, на Миусской площади.

Аномальная зима

Как ранее сообщал ТАСС, за зимний период 2017 и 2018 года общий прирост снега составил 223 см. За это время на Москву обрушилось шесть мощных снегопадов. Со 2 по 5 февраля этого года в результате рекордного снегопада, которого не наблюдалось в столице на протяжении 100 лет, прирост за четыре дня составил 49 см или 136% от февральской месячной нормы. В прошлом периоде было всего два снегопада, когда максимальный прирост составлял более семи сантиметров единовременно, пояснили ранее в КГХ.

По данным комплекса, с декабря прошлого года по конец февраля 2018 год (за календарную зиму) суммарный вывоз снега составил 39,9 млн куб. м, что в два раза больше, чем за зимний период 2015-2016 года. Кроме того, в эту зиму при снегопадах наблюдалась устойчивая отрицательная температура воздуха, когда естественного снеготаяния не было. Снег продолжил выпадать в марте.