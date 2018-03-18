Информация о задымлении в ТРЦ "Рио" на юго-западе Москвы не подтвердилась

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Информация о задымлении в торгово-развлекательном центре "Рио" на юго-западе Москвы не подтвердилась. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Пожарные проверили территорию торгового центра. Информация о задымлении не подтвердилась", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что подразделения пожарной охраны прибыли на место, где, по сообщению очевидцев, было слабое задымление.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что посетители ТРЦ "Рио" на Большой Черемушкинской улице эвакуированы из-за задымления на первом этаже. По данным источника, эвакуированы 300 человек.