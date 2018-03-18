Предварительные итоги выборов в Москве могут подвести к 03:00 мск

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Предварительные итоги голосования на выборах президента РФ в Москве могут стать известными к 03:00 мск, сообщил журналистам в воскресенье председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

"Подсчет голосов будет в семь раз быстрее осуществляться, чем на прошлых выборах, том числе благодаря QR-кодам. <…> В 3 часа ночи, я думаю, мы уже будем знать. Окончательный [итог] будет позже", - сказал он.

По словам Ремчукова, явка избирателей на 19:00 мск в столице составила 52%.