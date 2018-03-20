В Москве после реконструкции открыли вестибюль станции метро "Спортивная" у "Лужников"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл во вторник после реконструкции южный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической линии метро.

"Это очень важная станция, будет работать на чемпионате мира по футболу. Количество болельщиков, которые одномоментно приходят и выходят со стадиона "Лужники", для нашей страны и для Москвы уникальное. Это предъявляет особое требование к транспортной инфраструктуре. Помимо открытия новой станции МЦК мы реконструировали южный вестибюль станции "Спортивная", - сказал Собянин.

Как говорится в материалах мэрии, благодаря современным технологиям удалось установить на станции четыре новых эскалатора вместо трех старых. Пропускная способность станции увеличилась на 33% - с 21 до 28 тыс. человек в час. Максимальная провозная способность может достигать около 35 тыс. пассажиров в час. Также было увеличено количество турникетов.