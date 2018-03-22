Движение у стадиона "Лужники" в Москве ограничат 23 марта из-за матча Россия - Бразилия

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат 23 марта в районе Хамовники в Москве в связи с проведением футбольного товарищеского матча на стадионе "Лужники", между сборными России и Бразилии. Для проезда, в частности, закроют Ростовскую, Саввинскую и Новодевичью набережные, сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя дирекции организации дорожного движения столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Сергей Назаров.

"Вблизи стадиона "Лужники" в районе Хамовники будут действовать ограничения для движения транспорта в связи с проведением футбольного матча. Изменения будут действовать в период с 06:00 23 марта до окончания матча", - сказал он.

Для проезда транспорта закроют Ростовскую (от Бородинского моста), Саввинскую и Новодевичью набережные. Фрунзенская набережная будет недоступна для проезда от пересечения с улицей Тимура Фрунзе. Перекроют также все выезды на Фрунзенскую набережную, включая дворовые проезды. Кроме того, закроют съезд с внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) на Новодевичью набережную, съезд с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект, съезд с внутренней стороны ТТК на улицу Хамовнический Вал.

С четверга 22 марта и до окончания матча в пятницу в Хамовниках действует временная схема организации дорожного движения. В частности, введено одностороннее движение на съезде со Смоленской улицы на Смоленскую набережную с исключением правого поворота со Смоленской набережной. Также односторонним стал съезд с Ростовской набережной на Смоленскую улицу с исключением правого поворота со Смоленской улицы; участок улицы Усачева от Трубецкой улицы до переулка Хользунова; участок улицы Ефремова от улицы 3-я Фрунзенская до проектируемого проезда №2309. Двустороннее движение введено, в частности, на переулках 2-й Тружеников, Льва Выготского, Малый Саввинский, Усачевский.

К территории, которая прилегает к стадиону "Лужники", проехать на машине смогут только жители этого района, а также те, кто там работает. По словам Назарова, полный перечень ограничений и информация о временной схеме движения доступна на сайтах ЦОДД и департамента транспорта Москвы.

Футболисты сборных России и Бразилии проведут 23 марта товарищеский матч на стадионе "Лужники" в Москве, начало игры - в 19:00 мск. Матч станет вторым поединком для стадиона, реконструкция которого завершилась в июне прошлого года - первый состоялся в ноябре, между командами России и Аргентины.