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Парк с прудом и пляжем появится у новой станции метро "Селигерская" в Москве в 2019 году

Москва
23 марта, 10:52 UTC+3

Через всю территорию пройдут два пешеходных бульвара

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Инвестор в 2019 году благоустроит территорию у открывшейся в четверг станции московского метро "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии. Как сообщает в пятницу пресс-служба Москомстройинвеста, там появятся парк с прудом, фонтанами и пляжем.

Благоустройство территории проводится в рамках реализации проекта жилого квартала "Селигер Сити", который расположен у станции метро.

"Пространство парка будет окружено холмами. На их внутренних склонах расположатся амфитеатры и скамейки, две большие детские игровые площадки, пруд с песчаным пляжем и деревянным настилом с перголой, поле для футбола, волейбольная площадка, воркаут, а также пикниковая зона", - сообщили в пресс-службе.

Размер парковой территории составит около 30 тыс. кв. метров. Отмечается, что через всю территорию жилого квартала будут проходить два пешеходных бульвара, на пересечении которых разместится главная площадь комплекса с фонтаном и амфитеатром. "Обустройство парка планируется завершить в 2019 году", - добавили в ведомстве.

Движение по новому участку Люблинско-Дмитровской линии от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская" открылось 22 марта.

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