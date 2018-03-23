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Объем контрафактных изделий из меха в магазинах Москвы упал в два раза с 2016 года

Москва
23 марта, 14:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

За прошлый год столичное управление Роспотребнадзора проверило 160 торговых площадок с меховыми изделиями

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Объем выявленной контрафактной меховой продукции снизился в Москве в прошлом году в два раза по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе мэрии и правительства Москвы.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание по оперативным вопросам в правительстве Москвы, на котором был рассмотрен вопрос об итогах работы управления Роспотребнадзора по городу Москве по контролю в сфере оборота промышленной продукции.

"В 2017 году специалисты управления Роспотребнадзора проверили 160 торговых площадок, торгующих меховыми изделиями, проинспектировано 4521 единиц товара. Арестовано 456 единиц немаркированных (контрафактных) меховых изделий (в 2016 году - 921 изделие). Таким образом, в 2017 году объемы выявленного контрафакта снизились в два раза", - сказала руководитель ведомства Елена Андреева в рамках доклада об итогах работы управления по контролю в сфере оборота промышленной продукции.

По ее словам, одним из приоритетных направлений работы ведомства в 2017 году был контроль соблюдения правил маркировки меховых изделий контрольными знаками. Указанная маркировка была введена постановлением правительства РФ в 2016 году и призвана защитить потребителей от продажи фальсифицированных меховых изделий, а также обеспечить надлежащее исполнение обязанностей по уплате в бюджет налогов, таможенных пошлин и сборов.

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