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Прокуратура Москвы выявила 400 нарушений в школах столицы после событий в Улан-Удэ и Перми

Москва
23 марта, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Отмечается, что в некоторых частных школах отсутствуют охрана и видеонаблюдение

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Прокуратура Москвы провела проверку и выявила более 400 нарушений в сфере обеспечения безопасности в школах города. Проверка проходила после громких нападений на учителей и школьников в школах в Перми и Улан-Уде.

Как сообщили в столичной прокуратуре, проверка в московских школах "показала, что в деятельности образовательных учреждений имеются нарушения в части создания безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, в сфере противодействия терроризму, а также пожарной безопасности". Так, в частных школах выявлены факты отсутствия охраны и видеонаблюдения и договоров с охранными предприятиями. В некоторых школах нарушаются сроки хранения данных видеонаблюдения.

"В ряде школ отсутствовали наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий при обнаружении подозрительных лиц, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов, а также схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности", - отметили в прокуратуре.

Прокуроры выявили в школах и нарушения требований закона "О пожарной безопасности": неисправности пожарной сигнализации, отсутствие необходимого количества средств пожаротушения и т. д., а также нарушения в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Всего по итогам проверки прокурорами выявлено более 400 нарушений закона, внесено более 150 представлений, 21 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, возбуждено 105 дел об административных правонарушениях, принесено 24 протеста. Устранение нарушений поставлено на контроль.

15 января в одной из школ Перми двое подростков нанесли ножевые ранения девяти ученикам и учительнице. 19 января ученик девятого класса напал с топором на детей и учительницу в школе в пригороде Улан-Удэ (поселок Сосновый Бор), после чего поджег учебное помещение и ранил себя ножом. В результате были госпитализированы семь человек, включая нападавшего и педагога.

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