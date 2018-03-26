Москвичи увидят первый весенний звездопад в ночь на 22 апреля

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Первый весенний звездопад можно будет увидеть в небе над столицей 21-22 апреля. Как сообщает в понедельник в пресс-служба Московского планетария, своего максимума достигнет метеорный поток Лириды.

Активность метеорного потока Лириды ожидается с 16 по 25 апреля. Он достигнет своего максимума 21-22 апреля. "Ожидаемое количество - до 18 метеоров в час", - отметили в пресс-службе.

Метеорный поток Лириды является одним из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков. Он назван в честь того созвездия, в котором расположен радиант: он лежит на границе созвездий Лиры и Геркулеса, но ближе к Лире. Отсюда и название - Лириды.

Скорость метеоров составит 49 км в секунду. Астрономы советуют наблюдать звездопад во второй половине ночи - после 05:00 мск.