Более 1,2 млн человек воспользовались Большой Кольцевой линией метро за месяц

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Более 1,2 млн пассажиров воспользовались новыми станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена, которые были открыты в конце февраля, сообщил во вторник ТАСС заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

"Только за прошлую неделю среднесуточный пассажиропоток в будний день на этой линии составил порядка 52,6 тыс. человек в сутки, что на 20% больше, чем в первую неделю работы. Всего за месяц станциями БКЛ воспользовались более 1,2 млн пассажиров", - сказал он.

По его словам, чаще всего пассажиры пользовались станцией "Деловой центр" - более 385 тыс. человек. За месяц работы станции пассажиропоток в будний день увеличился почти в два раза - с 10,9 тыс. пассажиров до 20 тыс. в сутки.

Второй по популярности станцией БКЛ стала "ЦСКА" - за месяц ей воспользовались более 315 тыс. пассажиров.

Пассажирское движение на участке Большой кольцевой линии метро "Петровский парк" - "Деловой центр" было открыто 26 февраля. Для пассажиров заработали станции "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр". С открытием БКЛ транспорт стал доступнее для жителей пяти районов Москвы: Пресненского, Хорошево- Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта, в которых проживают больше 480 тыс. человек.