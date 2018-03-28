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Температура воздуха в Москве в среду не поднимется выше нуля

Москва
28 марта, 7:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

К вечеру возможно понижение температуры до минус 10 градусов

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, местами гололедица и не выше нуля градусов ожидается днем в среду в Москве, вечером температура может опуститься до 10 градусов мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в столице составит от минус 2 до нуля градусов. Синоптики также сообщают о переменной облачности и гололедице.

К вечеру возможно понижение температуры до минус 10 градусов, ночью - до минус 12 градусов. Днем в среду ветер северный, порывами до 8 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Температура в Подмосковье в среду днем будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса. Ночью столбики термометров покажут от минус 15 до минус 10 градусов.

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