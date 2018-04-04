Натурный образец двигателя для самолета Ил-112В представят на форуме в ВДНХ

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Натурный образец турбовинтового двигателя, созданного для регионального авиалайнера Ил-114-300 и легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, впервые покажут на Международном форуме двигателестроения в Москве. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Международный форум двигателестроения (МФД-2018) начнет свою работу в среду в одном из павильонов ВДНХ.

"Впервые на выставке ОДК демонстрирует натурный образец турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ, разработанного санкт- петербургским "ОДК-Климов" и предназначенного для оснащения регионального авиалайнера Ил-114-300 и легкого военно- транспортного самолета Ил-112В. <...> Ресурсные испытания двигателя продолжаются. В 2018 году будут продолжены опережающие летные испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ", - сообщили в корпорации.

Также конструкторы покажут на форуме базовый турбовентиляторный двигатель ПД-14, который создан в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных. В этом году для ПД-14 планируется получение сертификата Росавиации, а в 2019 году - Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), напомнили в ОДК.

Участники и гости форума смогут ознакомиться с турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф-1С с форсажной камерой и управляемым вектором тяги. Этот двигатель позволяет самолету развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа. Кроме того, будет представлен двигатель для нового легкого истребителя МиГ-35, а также для палубных истребителей МиГ-29К/КУБ.

Двигатели для вертолетов и беспилотников

В экспозиции также можно увидеть новейшую модификацию вертолетного турбовального двигателя ВК-2500 - двигатель ВК-2500ПС с улучшенными эксплуатационными характеристиками и современной российской цифровой электронной системы управления и контроля. Базовое применение ВК-2500ПС - новейший гражданский вертолет Ми-171А2.

"Ранее ОДК обеспечила постановку двигателя ВК-2500 на производство в России. Сегодня ОДК наращивает темпы производства двигателей ВК-2500 с учетом нужд государственного заказчика, а также экспортных поставок. Сборка ведется из российских комплектующих", - пояснили в корпорации.

Покажут и двигатель ТРДД-50АТ, предназначенный для установки на беспилотные летательные аппараты специального назначения. Основными требованиями к подобным силовым установкам являются минимальные габариты и масса, высокая экономичность и надежность.

Перспективные установки

Еще одним крупным участником форума станет Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в Институт имени Н.Е. Жуковского). В экспозиции ЦИАМ представлен макет пилотируемого одно- и двухместного самолета с электрической силовой установкой на базе водородных топливных элементов, а также демонстратор гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя.

Ученые института покажут фрагмент (макет) гибридной силовой установки, работающей по принципу сверхпроводимости. Одним из самых интересных образцов выставки станет лопатка вентилятора из углепластика с титановой накладкой, предлагаемой к использованию в перспективном двигателе ПД-14.