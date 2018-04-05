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Гости фестиваля "Пасхальный дар" в Москве смогут попробовать более 30 видов куличей

Москва
5 апреля, 9:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Из напитков гостям предложат ягодные морсы, монастырский безалкогольный сбитень, квас и медово-лимонную сыту

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Гости московского фестиваля "Пасхальный дар", который пройдет с 7 по 15 апреля, смогут попробовать более 30 видов куличей и кексов. Об этом в четверг сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"Гостям фестиваля "Пасхальный дар", который пройдет с 7 по 15 апреля, предложат более 30 видов куличей и праздничных кексов. В их числе сибирский пасхальный кулич с кедровым орехом и еловой щепой, куличи с сухофруктами и грецким орехом, кексы с инжиром или кумкватом (цитрусовые). Из напитков можно будет выбрать ягодные морсы, монастырский безалкогольный сбитень и квас", - говорится в сообщении.

На различных площадках фестиваля также можно будет попробовать куриные, перепелиные и цесариные яйца, украшенные пасхальной росписью, ванильную пасху с апельсиновым мармеладом и с засахаренной сиренью, пасхальные медовые пряники и другие праздничные блюда. Гостям предложат напитки по старинным русским рецептам: безалкогольную медовуху, медово-лимонную сыту (медовый напиток с лимоном) и монастырский взвар (густой компот из сухофруктов), сообщается на сайте мэра.

5% от стоимости каждого угощения будут перечислены в разные благотворительные фонды, отмечают городские власти.

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