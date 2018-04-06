Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московские кинотеатры покажут в апреле отечественные мультфильмы

Москва
6 апреля, 9:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Первый цикл показов пройдет с 8 по 29 апреля

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Сеть кинотеатров "Москино" с 8 апреля каждое воскресенье начнет показывать по утрам мультфильмы студии "Союзмультфильм". Об этом в пятницу сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"Мы заключили соглашение с "Союзмультфильмом", и теперь каждый месяц они будут формировать подборку интересных мультфильмов, а мы показывать ее в кинотеатрах нашей сети по утрам в выходные. Программа будет состоять только из отечественной анимации, это будут как старые советские ленты, так и новые картины, в том числе фестивальные, которые нельзя найти в интернете", - приводится на портале информация пресс-службы "Москино".

Первый цикл показов в рамках новой детской программы "Союзмульткино" пройдет с 8 по 29 апреля. На утренних сеансах зрители смогут увидеть как советские мультфильмы студии, так и картины, созданные в последние годы. Будут представлены, например, классические ленты "Серая шейка" (1948, реж. Леонид Амальрик и Владимир Полковников), "Непослушный котенок" (1953, режиссёр Мстислав Пащенко), "Волк и теленок" (1984, режиссёр Михаил Каменецкий), а также современные картины "Мама-цапля" (2015, режиссёр Марина Карпова) и "Хочу жить в зоопарке" (2017, режиссёр Евгения Голубева).

Показы пройдут в кинотеатрах "Вымпел", "Космос", "Березка", "Искра", "Полет", "Юность" и "Тула". Сеансы будут начинаться в 11:00.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
2
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
3
Ильхам Алиев: наши личные отношения с Путиным способствуют укреплению взаимопонимания
4
Вяльбе не одобряет участие лыжниц в откровенных фотосессиях
5
Постпред США при ООН заявила, что Москва никогда не будет другом Вашингтона
6
Times: вещество, которым отравили Скрипалей, могло быть произведено в Саратовской области
7
СМИ: Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости