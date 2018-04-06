Московские кинотеатры покажут в апреле отечественные мультфильмы

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Сеть кинотеатров "Москино" с 8 апреля каждое воскресенье начнет показывать по утрам мультфильмы студии "Союзмультфильм". Об этом в пятницу сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"Мы заключили соглашение с "Союзмультфильмом", и теперь каждый месяц они будут формировать подборку интересных мультфильмов, а мы показывать ее в кинотеатрах нашей сети по утрам в выходные. Программа будет состоять только из отечественной анимации, это будут как старые советские ленты, так и новые картины, в том числе фестивальные, которые нельзя найти в интернете", - приводится на портале информация пресс-службы "Москино".

Первый цикл показов в рамках новой детской программы "Союзмульткино" пройдет с 8 по 29 апреля. На утренних сеансах зрители смогут увидеть как советские мультфильмы студии, так и картины, созданные в последние годы. Будут представлены, например, классические ленты "Серая шейка" (1948, реж. Леонид Амальрик и Владимир Полковников), "Непослушный котенок" (1953, режиссёр Мстислав Пащенко), "Волк и теленок" (1984, режиссёр Михаил Каменецкий), а также современные картины "Мама-цапля" (2015, режиссёр Марина Карпова) и "Хочу жить в зоопарке" (2017, режиссёр Евгения Голубева).

Показы пройдут в кинотеатрах "Вымпел", "Космос", "Березка", "Искра", "Полет", "Юность" и "Тула". Сеансы будут начинаться в 11:00.