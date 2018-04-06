Парки Москвы приглашают горожан на музыкальные прогулки

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Парки Москвы приглашают москвичей и гостей столицы послушать музыку под открытым небом. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в объединенной дирекции "Мосгорпарка".

"В наших парках каждый найдет музыку на свой вкус, от концертов классической музыки до битбокса, от выступлений уличных артистов до больших фестивалей", - сказали в пресс-службе дирекции.

Фестивали и не только

В парке "Фили" в этом сезоне посетителей ждет фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки Top Fili Music. Это серия концертов исполнителей музыки разных направлений. Фестиваль традиционно завершится большим гала-концертом.

В Бабушкинском парке пройдет The Spring Jam Festival 2018 - фестиваль живой разножанровой музыки и современного искусства. "Главная задача фестиваля - привлечь творческих людей и дать им возможность показать себя. Любой желающий может принять участие в концерте на равных с известными музыкантами, певцами и танцорами, художниками, актерами. Это отличный шанс получить интересный опыт и советы известных исполнителей", - поделились в "Мосгорпарке".

В парке "Сокольники" проходит музыкальный фестиваль "Первомай Sound", в парке Горького - Park Live, в саду "Эрмитаж" - фестиваль "Джаз в саду "Эрмитаж", в усадьбе "Коломенское" - "Пикник "Афиши".

Всем джаз

В саду им. Баумана в этом сезоне каждый четверг горожан и гостей столицы ждут на джазовые вечера. "Будут звучать джазовые произведения 30-50-х годов, популярные мелодии из старых фильмов в джазовой обработке, танцевальные мелодии Франции и Италии. В саду ждут всех любителей джаза и просто желающих насладиться хорошей музыкой в парке", - сказали в "Мосгорпарке".

Джаз также можно будет послушать с мая по сентябрь в парке "Сокольники". На эстраде "Ротонда" по субботам с 12:00 до 13:00 мск будет играть джазовый оркестр. А на Симфонической эстраде пройдут концерты классической музыки.

В Измайловском парке в Музыкальной беседке с мая по сентябрь по субботам будет играть духовой оркестр. По воскресеньям у здания дирекции можно послушать инструментальный ансамбль. А еще на эстраде "Солнечная" по выходным будут проходить джазовые вечера.

Уличные музыканты и школа битбокса

Усадьба Воронцово приглашает к себе уличных музыкантов. На территории парка есть сразу три площадки для их выступлений, и некоторые коллективы уже стали любимцами посетителей.

Этим летом послушать музыкальные композиции кавер-групп, уличных оркестров и диджеев можно и в Таганском парке. "Этот парк всегда готов рассмотреть заявки уличных музыкантов и молодых музыкальных коллективов, чтобы предоставить им площадку для выступлений", - отметили в "Мосгорпарке".

В летнее время в Перовском парке традиционно проходят открытые мероприятия, где под живую музыку дают уроки танца. Мастер-классы проводят профессионалы в самых разных направлениях -- от бачаты до венского вальса.

А Перовский парк в этом сезоне планирует открыть Школу битбокса. Битбокс - это искусство создания ритмов и мелодий без использования инструментов, только своего тела. Здесь можно будет познакомиться с основными звуками, позволяющими строить простейшие ритмы в различных стилях музыки, приобрести запас отработанных "битов", узнать, как выстраивать программу выступления, а также вести себя на сцене. Понаблюдать за участниками школы смогут все желающие, так как репетиции будут открытыми.