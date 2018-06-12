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Карты "Тройка" с изображением депо "Лихоборы" поступили в продажу в московском метро

Москва
12 июня, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Карточки можно купить на станциях "Лихоборы", "Селигерская", "Окружная" и "Петровско-Разумовская".

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Московский метрополитен запустил в продажу ограниченную серию карт "Тройка" с индивидуальным дизайном, на которых изображено открывшееся накануне электродепо "Лихоборы". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе метро.

"Мы приготовили два вида "Троек" с разными пейзажными фотографиями нового электродепо на лицевой стороне. В продажу поступили 5 тыс. карт с одним снимком и столько же "Троек" с другим. Они будут распространяться на станциях "Лихоборы", "Селигерская", "Окружная" и "Петровско-Разумовская".

Новое электродепо "Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена открыл 11 июня мэр Москвы Сергей Собянин. Оно предназначено для технического обслуживания и ремонта подвижного состава современных моделей поездов. Общая площадь зданий и сооружений электродепо "Лихоборы" составляет 85,7 тыс. кв. м. После выхода депо на полную мощность в нем будет работать свыше 1,5 тыс. человек.

В настоящее время в московском метрополитене эксплуатируется 18 электродепо.

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