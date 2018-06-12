Как в центре Москвы отмечают День России

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Дарья Павлова/. Сотни тысяч москвичей вышли во вторник на улицы города, чтобы принять участие в праздновании Дня России. Одна из основных развлекательных зон разместилась на Площади Революции вблизи Кремля. Организаторы предложили детям познакомиться с русской кухней, а взрослым - принять участие в волейбольном турнире.

Пляжный волейбол у Кремлевской стены

Москвичи и гости столицы приняли участие в волейбольном турнире. На переходе от Площади Революции к Манежной площади появилось место для игры в пляжный волейбол, теннис и футволей (смесь футбола и волейбола). Ведущий секции волейбола Олег Апарин рассказал ТАСС о работе площадки.

"Открытая тренировка проходит с 10:00 до 21:00 <...> мы стараемся сделать пляжный волейбол популярным. Нашей площадкой мы хотим подчеркнуть, что Москва - спортивный город. С нами уже играют четыре человека из Ирана, два человека из Мексики и один из Аргентины, он сейчас подойдет. Ему так понравилась идея сыграть в волейбол, что он сказал, что пойдет купит одежду и вернется играть", - сказал собеседник агентства.

Ни один крупный праздник в городе не обходится без добровольных помощников. Волонтер Дня России Таисия поделилась своими впечатлениями о происходящем.

"В центре города напротив Красной площади насыпать песочка и поиграть в пляжный волейбол - это очень необычно, я первый раз участвую в чем-то подобном, но это очень прикольно. Самый популярный вопрос от гостей открытой площадки: "А песок настоящий? А можно потрогать?" - его даже просили сфотографировать. На самом деле это специальный песок, который быстро высыхает, он мягкий, чтобы нога проваливалась, когда ты от него отталкиваешься, так играть удобнее", - рассказала она ТАСС.

Кулинарные мастер-классы

На Площади Революции проходят кулинарные мастер-классы. Под руководством опытного шеф-повара Юрия Книжника дети готовили традиционные щи, пекли пирог с наливными яблоками, варили уху из семги, делали жаркое в горшочках и апельсиновое печенье. Сам шеф-повар признался, что его фаворит - треска в березовом соку со сливочным соусом.

"Это одна из центральных площадок, на которых "Московские сезоны" и мэрия Москвы организуют такие мероприятия, она нужна, чтобы дать людям возможность почувствовать атмосферу праздника. Готовим мы в этот раз тематические блюда, связанные с русской кухней, с разными регионами России, в том числе и щи, так как капуста - один из главных ингредиентов в русской кухне. Сейчас мы варим щи, при этом имитируя эффект печи", - сказал кулинар.

Ольга, бабушка пятилетней участницы кулинарного мастер-класса Дианы, хочет увлечь внучку русской культурой.

"Дочь привезла внучку на каникулы, она родилась в Америке, но имеет русское гражданство. Каждое лето они приезжают в Россию, и мы стараемся как можно больше показать страну, познакомить с русскими обычаями, кухней, историей. На все праздники мы стараемся показать все, что происходит в Москве, ходим в театры. Ей пять лет, она уже начинает дома что-то готовить, поэтому на мастер-классе ей интересно", - сказала собеседница агентства.

Памятные футболки

Как рассказала ТАСС педагог по творческим мастер-классам Анастасия Горсеван, детям было чем заняться после вкусного обеда. Малышам предлагали с помощью специальных трафаретов сделать изображение флага России, Кремля и Москвы-Сити, расписать футболку в праздничной стилистике. Наибольшей популярностью пользовались иллюстрации с главными достопримечательностями Москвы.

В течение дня на площадке пройдут и другие увлекательные мастер-классы: дети смогут задекорировать сумку или глобус, создать из ниток и гвоздиков флаг России, изготовить магнитик-паззл в виде карты нашей страны.

На территории всех зон празднования звучали русские патриотические песни в исполнении вокальных коллективов: "Домисолька", "Талица", "Эколь", "Партизан FM", "Московский казачий хор". Музыканты порадовали гостей исполнением гимна России, песни "Конь" группы "Любэ", песней-призером Евровидения A million voices Полины Гагариной.

День России с международным акцентом

В этом году к празднованию дня России присоединились многочисленные зарубежные гости чемпионата мира по футболу, который стартует в четверг. Колумбийцы Александер Гонсалес и Хавьер Астудильо приехали поболеть за родную сборную и рассказали ТАСС о традициях своей страны.

"В Колумбии у нас тоже есть национальный праздник - День Независимости, 20 июля. Мы надеваем национальные костюмы, устраиваем военные парады и вечером запускаем фейерверк. Это наш первый день в Москве, здесь очень много людей вокруг, все постоянно улыбаются и рады помочь. Нам посоветовали пойти вечером на концерт, думаю, мы обязательно это сделаем", - сказал один из гостей.

Праздник на Площади Революции объединил футбольных фанатов из разных стран. Поболеть за свои команды и почувствовать атмосферу Дня России приехали гости из Греции, Аргентины, Бразилии, Ирана, Перу, Уругвая и Австралии.

Торжества по случаю праздника проходят также в столичных парках, на Тверской площади, на Новом Арбате, на Профсоюзной улице. Гости праздника могут увидеть спектакли, концерты, танцевальные шоу и творческие мастер-классы. Вечером торжества переместятся на Красную площадь, где в 20:00 пройдет большой праздничный концерт. На главной площади страны выступят Григорий Лепс, Филипп Киркоров, группа "Любэ", Елена Ваенга, Николай Басков, Александр Розенбаум, группа "Чайф" и многие другие популярные артисты. В конце праздника гостей ожидает грандиозный фейерверк.

День России отмечается 12 июня. 28 лет назад, 12 июня 1990 года, Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России. Согласно указу президента РФ Бориса Ельцина, 12 июня было объявлено государственным праздником - Днем независимости России. Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные дни.